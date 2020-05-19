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Baro Başkanı Han’dan komisyon önerisi

MALATYA HABERLERİ  | 19.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Malatya Baro Başkanı Enver Han, ”Komisyon kurularak bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır” dedi.Malatya Baro Başkanı Enver Han yaptığı yazılı açıklamada, Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini değerlendirerek, “Ülkemiz aylardır korona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, ”Komisyon kurularak bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır” dedi.
Malatya Baro Başkanı Enver Han yaptığı yazılı açıklamada, Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini değerlendirerek, “Ülkemiz aylardır korona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Enver Han, “İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır.
Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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