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Baro Başkanı Öncül’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Nevşehir Barosu Başkanı Av.

Baro Başkanı Öncül’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

Nevşehir Barosu Başkanı Av. Necmi Öncül, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Baro Başkanı Av. Necmi Öncül’ü başkanlık makamında konuk etti. Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersan Erkut’un da yer aldığı ziyarette Öncül ile bir süre sohbet eden Arı, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri hakkında bilgi verdi.
Arı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Nevşehir’deki kadınlar için önümüzdeki günlerde yeni projeyi hayata geçireceklerini ve bu projeyle alakalı Öncül ile istişarelerde bulunduklarını belirterek projenin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

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