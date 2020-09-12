Baro Başkanı Yeşilboğaz: “Mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri dünya susarak izliyor”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ‘Uygulamalar Işığında Mülteci Hakları ve Uyum Sorunu’ seminerinde, mülteci sorununun küresel bir kriz olduğunu belirterek, “Mültecileri yaşatamıyoruz. Mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri dünya susarak izliyor” dedi. Mersin İl Göç İdaresi, Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi ve Mersin Barosu işbirliğinde düzenlenen ‘Uygulamalar Işığında Mülteci Hakları ve Uyum Sorunu’ seminerinde mültecilerin sorunları masaya yatırıldı. Seminere, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı. Seminerde, Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Aykut Alptekin ‘Geçici koruma, uluslararası koruma ve yabancıların yararlandığı sosyal ve ekonomik haklar’, Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezinden Meral Emen, ‘Toplum merkezi hizmet ve faaliyetleri, Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar’, Mersin Barosu Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Av. Serdan Söylemez ise ‘Uygulamalar ışığında mülteciler ve vaka örnekleri’ konularında sunum yaptı.

“İnsanlık dışı muameleleri dünya susarak izledi” Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, uzun süreden beri devam eden gerek Ortadoğu’daki savaşın gerekse Suriye’deki iç savaşın, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, “Bunun acısını maalesef iç savaşlara sürüklenen yurdundan koparılmış, ülkenin kadim insanları yaşamaktadır. 21. yüzyılda emperyalist ülkelerin Ortadoğu üzerindeki çıkarları ve oyunlarının kurbanı olan mültecilerin yaşadığı hak ihlalleri, mültecilere reva görülen insanlık dışı müdahaleler, Orta Çağ karanlığını aratmayacak boyuttadır. Vicdanımızı ayağa kaldıran mülteci Aylan bebeğin cesedinin sahile vurmuş fotoğrafını dünya sadece izlemekle yetindi. Kaç çocuğun, kaç kadının, kaç insanın bedeni sahile vurmadan kaybolup gitti? Türkiye-Yunanistan sınırında çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden mültecilere yapılan insanlık dışı muameleleri, ‘Açım, kapıları açın’ diye haykıran mültecilerin biber gazı ile doyurulduğunu tüm dünya susarak izledi” diye konuştu.

“Mülteci hakkının bir insan hakkı olduğu unutuldu”

Mültecilerin insanca yaşam umudu için çıktıkları yolda, umutlarının da öldüğüne dikkat çeken Yeşilboğaz, “Mülteci hakkının bir insan hakkı olduğu unutuldu. Vicdan ve hukuk öldüğü için mültecileri yaşatamıyoruz. ‘Hukuk yaşarsa insan yaşar’ sözünün doğruluğunu burada bir kez daha hatırlatıyoruz. Devletlerin sınırda yaşanan insanlık dramına gözünü kapatan ülke yöneticileri de bu vahşetin suç ortağıdır. Küresel bir kriz olan mülteci sorununun hem ülkemizin hem Ortadoğu’nun hem de batılı ülkelerin işbirliğiyle yerelde ise baroların, ilgili kurumların, sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve etkin mücadelesi ile insan hakları ve uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilip çözülmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Mültecileri koruyan politikalar üretilmeli”

Milyonlarca mültecinin sosyal entegrasyonunun, Türkiye’nin ve Mersin’in önemli sorunlarından birisi olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Mülteciler ekonomik, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanmadan ve toplumla entegrasyonu sağlanmadan yaşam mücadelesi vermektedir. Mültecilerin öncelikle hukuki statülerinin sağlamlaştırılması gerektiğinin, bu bağlamda yargıya erişim imkanlarının arttırılmasının da kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz. Göç İdaresi, Mersin Toplum Merkezi ve Kızılay ile işbirliği içerisinde yaptığımız bu eğitim çalışmasının ve önümüzdeki süreçte de gerçekleştireceğimiz diğer etkinliklerin hepimizin gayesi olan ‘sosyal uyum’ için faydalı olacağına inanıyoruz. Mültecileri koruyan ve insanca yaşamalarını sağlayacak politikaların üretilmesi için dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Mersin’de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimine, toplumsal hayata daha etkin katılımlarına ve bununla birlikte toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sunmak amacıyla kurumlar arası işbirliği ve ortak faaliyetler ile kentimizde mültecilerin insanca yaşam hakkına kavuşacağına, ayrıca karşılıklı olarak birbirimizi geliştirebileceğimize olan inancım tamdır” ifadesini kullandı.

Soru-cevap bölümünün ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday’a ve panelistlere teşekkür plaketi, katılımcılara ise sertifikalarını takdim etti.

