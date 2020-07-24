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Barsama, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk kattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve maviyle yeşilin bir arada olduğu Barsama Mahallesi’ndeki mesire alanı büyük ilgi görüyor.

Barsama, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk kattı

Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve maviyle yeşilin bir arada olduğu Barsama Mahallesi’ndeki mesire alanı büyük ilgi görüyor. Kocasinan’ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Barsama Mesire Alanı’nın Kayseri’nin sosyal yaşamına renk kattığını söyledi.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeşil bitki örtüsü ve billur gibi akan ırmak suyunun bir arada olduğu mesire alanını daha da güzelleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi olan ve farklı nitelikleriyle Kayseri’nin sosyal yaşantısına renk katan Barsama Mesire Alanı, şehrin gözdesi oldu. Doğayla iç içe olan ve 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanımızda vatandaşlarımız hoşça vakit geçirirken, geleceğimizin teminatı yavrularımız da farklı oyun gruplarıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Buraya gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsan odaklı hizmetler yapıldığı zaman hemşerilerimiz tarafından ciddi manada karşılık görüyor. Bu durum bizi daha da mutlu ediyor. Bu ve buna benzer piknik alanlarını daha yaygın hale getireceğiz. Tüm gayretimiz; kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretmektir. ”ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise ‘Cennetten bir köşe’ diye niteledikleri Barsama Mesire Alanı’nın da her türlü imkan olduğunu ve burada keyifle vakit geçirdiklerini belirterek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Öte yandan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeşilin ve suyun bir arada olduğu Barsama Mesire Alanı her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğal dokusuna uygun olarak 250 bin metrekare alana yapılan, 5 bin metrekare kilit parke yaya yolu, 85 adet kamelya ve piknik masası, yürüyüş yolları ve otopark, 15 adet Osmanlı Çeşmesi ve çocuklara özel oyun parkları gibi imkanların sunulduğu Barsama Mesire Alanı, vatandaşların gözdesi haline geldi.

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