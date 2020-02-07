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Bartholomeos ayin için Çeşme’ye geliyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Ortodoks cemaatinin dini lideri Patrik Bartholomeos, Çeşme Çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde, pazar günü düzenlenecek olan Aya Haralambos isim günü ayinini yönetmek için Çeşme’ye gelecek.Çeşme’deki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde özel izinle düzenlenecek olan ve Patrik Bartholomeos’un yöneteceği ayine, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia, İzmir Rum Ortodoks cemaati ile Sakız ve Midilli Adalarından gelecek olan Yunanlıların katılması bekleniyor.

Ortodoks cemaatinin dini lideri Patrik Bartholomeos, Çeşme Çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde, pazar günü düzenlenecek olan Aya Haralambos isim günü ayinini yönetmek için Çeşme’ye gelecek.
Çeşme’deki tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde özel izinle düzenlenecek olan ve Patrik Bartholomeos’un yöneteceği ayine, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia, İzmir Rum Ortodoks cemaati ile Sakız ve Midilli Adalarından gelecek olan Yunanlıların katılması bekleniyor. Yunan Ortodoks cemaati azizlerinden Aya Haralambos, Çeşme’de adını taşıyan ve Çeşme Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde isim günü nedeniyle düzenlenen özel ayinle anılacak. 2016 yılında, 94 yıl sonra özel izinle gerçekleşen ilk ayini de Patrik Bartholomeos yönetmişti. 9 Şubat Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek ayin nedeniyle Çeşme Çarşısında geniş güvenlik önlemlerinin alınması beklenirken, Sakız, Midilli Adaları ile İzmir’den gelecek çok sayıdaki Yunanlı turist ve Ortodoks cemaatinin, kış ortasında Çeşme’de hareketlilik sağlaması da bekleniyor. Ortodoks cemaatinin dini lideri Bartholomeos’un ayinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı da makamında ziyaret edeceği öğrenildi.

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Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
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Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
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