Bartın Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 indirim kararı

Bartın Belediye Meclisi, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim kararı aldı.
Meclisin mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirildi.
Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim yapılması meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
Oy birliğiyle alınan kararla kentteki tüm su abonelerine uygulanan yüzde 8 KDV oranı indirimle yüzde 1 oldu.
Belediye Başkanı Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatına istinaden aldıkları kararla su faturalarında KDV oranının yüzde 7 indirilmesiyle vatandaşların indirimli su kullanmaya başladığını söyledi.
Akın, "Kararın yürürlüğe girmesiyle su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı mesken, ticarethane, resmi daire ve inşaatlarda 24 Şubat'tan itibaren yüzde 1 olarak uygulanacak. Suyu en ekonomik şekilde kullanan vatandaşlarımız yaptığımız bu KDV indirimiyle birlikte bu ay ve sonraki aylarda daha düşük su faturası ödeyecek." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz