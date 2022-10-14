Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlattı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.



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