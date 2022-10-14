YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlattı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlattı

14.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlattı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AA'dan Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması SempozyumuAA'dan Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu
GÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybettiAntalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:19
Yatsı
19:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.