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Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

07.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bartın Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:09
Sabah
05:10
Öğle
12:54
İkindi
16:55
Akşam
20:29
Yatsı
22:21
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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