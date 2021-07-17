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Bartın merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

17.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bartın merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bartın, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 5 kurusıkı tabanca, 24 ruhsatsız tabanca ve tüfek, çok sayıda şarjör, fişek ve mermi ile silah tamiratında kullanılan malzeme, silah parçaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.T, E.A. ve H.B. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 7'si ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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