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Bartın takımı, Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti

BARTIN HABERLERİ  | 03.11.2020 21:02 | Son Güncelleme

Bartın Fizik Olimpiyatları Takımı, bu yıl ikincisi 12 ülkenden öğrencilerin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti.İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Balkan Fizik Olimpiyatları’nın ikincisi 9 katılımcı ve 3 misafir ülkenin katılımıyla tamamlandı.

Bartın Fizik Olimpiyatları Takımı, bu yıl ikincisi 12 ülkenden öğrencilerin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Balkan Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti.
İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Balkan Fizik Olimpiyatları’nın ikincisi 9 katılımcı ve 3 misafir ülkenin katılımıyla tamamlandı. Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Karadağ, Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’ın katıldığı olimpiyatlar Romanya’dan Craiova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen müsabakalarda Bosna, Slovenya ve Türkmenistan da misafir ülke olarak yer aldı.
Bu yılki olimpiyatlara, Balkan Fizik Olimpiyatları Ülke Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Uzun’un koordinasyonunda Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğrencileri Mustafa Aytuğ Kaya, Sıla Sargın, Taha Kağan Aygül ve Emirhan Kırım katıldı. Olimpiyatta Bartın Üniversitesi’nden Doç. Dr. Umut Saraç değerlendirici, Öğr. Gör. Neslihan Köse koordinatör yardımcısı ve Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Namık Hendek ise gözetmen olarak görev aldı.
“Gençlerimiz ülkemizin bilim ve teknoloji temelli kalkınmasına değer katacak”
Balkan Fizik Olimpiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Uzun, “Türkiye’nin bilim ve teknoloji temelindeki gelişimine katkı sunacak öğrencilerimizle yeni bir maceraya atılmaktan büyük bir mutluluk duydum. Ülkemizin gelişiminde söz sahibi olacağına inandığımız bu gençlerimiz yarışmalar boyunca takdire şayan bir performans sergilediler. Çok önemli tecrübeler elde ettikleri bu süreci önümüzdeki yıllarda üstüne koyarak geliştireceklerdir. Müthiş bir potansiyele sahip olan öğrencilerimizin gayreti ve bilime olan aşklarının hiç sönmeden devam etmesini diliyorum. İnanıyorum ki bugünün yarışmacıları yarının mimarları olacak ve ülkemizin kalkınmasına değer katacaklardır. Bu düşüncelerle gençlerimize olan inançlarını her vesileyle dile getiren Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahmut Özer, Prof. Dr. Sayın Mustafa Safran ve Reha Denemeç’e destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızda olan Bartın Valimiz Sinan Güner’e, sürece olan yakın ilgileri ve işbirliği dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na, Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi Müdürü Alptekin Yılmaz’a, Mustafa Namık Hendek öğretmenimizin şahsında gençlerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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