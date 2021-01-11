YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Üniversitesi 3 “Star” öğrenci çıkardı

Bartın Üniversitesi 3 “Star” öğrenci çıkardı

11.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Üniversitesi’nden 3 öğrenci, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında desteklenmeye değer bulundu.TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvuru sonuçları açıklandı.

Bartın Üniversitesi’nden 3 öğrenci, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında desteklenmeye değer bulundu.
TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvuru sonuçları açıklandı. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Hilal Taşçı, Büşra Ekin ve Ahmet Çelik “STAR” olarak desteklenmeye değer görüldü.
Öğrenciler önemli deneyimler kazanacak
Öğrencilerden Hilal Taşçı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin’in yürüttüğü “Tavşan Serumu” adlı projede stajyer olarak çalışmalara katılacak. Büşra Ekin, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yavuz Erden’in “İnsan Kolon ve Meme Kanseri Hücre Serilerinde Antikanserojenik Etkilerin Belirlenmesi: İn Vitro Bir Çalışma” konulu projede; Ahmet Çelik ise Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa’nın “Çeşitli Endemik Bitkilerin Tıbbi Öneme Sahip Enzimler Üzerine İnhibitör Etkilerinin ve Fenolik İçeriklerinin Araştırılması” adlı projede deneyim sahibi olma fırsatı yakalayacak.
Bir “STAR” da Bartın Üniversitesi’ne
Öte yandan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencisi Ahmet Abdullah Keleş de Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Yılmaz’ın “Öğrenme Analitikleri ile Desteklenmiş Uyarlanabilir Dinamik Zeki Öğretim Sisteminin Tasarımı ve Değerlendirilmesi” projesinde stajyer öğrenci olarak yer alacak.
“STAR öğrenciler bilimsel gelişimimize katkılar sunacak”
Araştırma ekosistemine katkı sağlayacak gençlere verilen fırsatın önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, STAR programıyla önemli tecrübeler kazanacak öğrencilerin Milli Teknoloji Hamlesine değer katacaklarını ifade etti.
Rektör Uzun, “Yenilikçiliğe, üretime, Ar-Ge çalışmalarına ve bilim insanı olmaya yönlendiren önemli bir program olan ‘STAR’ ile lisans öğrencileri entelektüel becerilerini geliştirebilecekleri bir imkana daha kavuşmuş oldular. TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen program ile öğrencilerimizin edindikleri tecrübelerle ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacaklardır. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla proje tabanlı öğrenme stratejimize katkı sunacak bu programda ‘STAR’ olma başarısı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hassasiyetle üzerinde durduğu bu program ile öğrencilerimizin üreten ve gelişen Türkiye hedeflerine değer katacaklarına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle teşvikleri ve iyi dilekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla gençlerimize yeni imkanlar sunan ve onlara olan inancı ortaya koyan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerimize ve öğrencilerimizin geleceğe dönük çalışmalar yapma noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
1/

Bartın Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:10
Öğle
13:04
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:14

Bartın Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Tuna Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Okullarda İstiklal Marşı coşkusu yaşandı

Okullarda İstiklal Marşı coşkusu yaşandı

Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası

Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası

Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası

Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası

Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Rektör Uzun’dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Bartın Valisi Sinan Güner;

Bartın Valisi Sinan Güner;

Bartın’da FATİH Projesi kapsamındaki tabletler öğrencilere ulaştırıldı

Bartın’da FATİH Projesi kapsamındaki tabletler öğrencilere ulaştırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.