Bartın Üniversitesi 4 ayrı dilde düzenlenen seminerlerde tanıtıldı

Bartın Üniversitesi, “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliği kapsamında Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca düzenlediği seminerlerle farklı ülkelerden öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğinde 176 üniversite uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Bartın Üniversitesi’nin de yer aldığı etkinlikte uluslararası öğrenciler sanal fuardaki stantları ziyaret ederek, Türkiye’deki eğitim fırsatları hakkında bilgiler aldı. Bu kapsamda yoğun ilginin olduğu Bartın Üniversitesi standını 08.00-20.00 saatleri arasında yüzlerce aday öğrenci ziyaret ederek, akademisyenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca seminerler düzenlendi

“Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” kapsamında Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca düzenlenen seminerlerde de Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verilerek, farklı dilleri konuşan öğrenciler Türkiye’ye davet edildi.

Video konferans olarak gerçekleştirilen seminerlerde ‘Öğrenci Odaklı’ eğitim anlayışıyla birlikte alanında yetkin akademik insan kaynağının yaptığı çalışmalara, öğrenci başarılarına, çift ana dal ve yan dal programları, kariyer planlaması başta olmak üzere farklı konulara değinildi.

Bartın’ın tanıtımının da yapıldığı seminerlerde doğal ve kültürel güzellikler, sosyal aktiviteler ve barınma olanaklarından bahsedildi.

Fuarda online başvurular kabul ediliyor

58 farklı ülkeden 1.100 öğrencisi olan ve 2020-2021 Akademik Yılı için çıkılan ilk çağrı sonucunda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi, fuar kapsamında yapılan başvurular da kabul edildi. Stant görevlileri tarafından bilgilendirilen öğrenciler online başvuru ekranına yönlendirilerek işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca ziyaretçilerle yapılan anket ile Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkındaki ilk izlenimleriyle beklentileri alındı.