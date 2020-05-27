YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Üniversitesi ailesi ‘dijital’ bayramlaşmada bir araya geldi

Bartın Üniversitesi ailesi ‘dijital’ bayramlaşmada bir araya geldi

BARTIN HABERLERİ  | 27.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalma tedbirlerinin uygulandığı süreçte, Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli video konferans aracılığıyla bayramlaştı.Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi’nde bayramlaşma geleneği bozulmadı.

Bartın Üniversitesi ailesi ‘dijital’ bayramlaşmada bir araya geldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalma tedbirlerinin uygulandığı süreçte, Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli video konferans aracılığıyla bayramlaştı.
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi’nde bayramlaşma geleneği bozulmadı. Geride bıraktığımız yıllarda üniversite içerisinde yüz yüze gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, bu yılla birlikte ilk defa dijital ortamda gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı video konferanslarda üniversitenin akademik ve idari personeli bir araya gelerek, bayramlaştı.
İletişim araçları aracılığıyla bayram mutluluğunu paylaştıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumunda kaldık. Her ne kadar diğer bayramlardan farklı bir bayram geçirmiş olsak da iletişim araçları aracığıyla bir araya geldik ve mutluluğumuzu paylaştık. Bu vesileyle bir kez daha öğrencisi, mezunu, akademik ve idari insan kaynağıyla Bartın Üniversitesi ailesi başta olmak üzere milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim’den bu bayramın sevgi, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi ailesi ‘dijital’ bayramlaşmada bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Bartın Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:14
Öğle
12:53
İkindi
16:52
Akşam
20:21
Yatsı
22:08

Bartın Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Nur Acar Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu

Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.