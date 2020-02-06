Bartın Üniversitesi ‘IV. Ar-Ge Proje Pazarı’ başvuruları başladı

Bartın Üniversitesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘Ar-Ge Proje Pazarı’ için başvurular “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden alınmaya başlandı.

Bartın Üniversitesi’nin ‘Benim de bir fikrim var’ sloganıyla yola çıktığı bölgenin en önemli organizasyonlardan biri olan ‘Ar-Ge Proje Pazarı’ için başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 projenin sergilenerek, proje sahiplerinin sektör temsilcileriyle bir araya getirildiği etkinlik için “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin en güzel örneğinin sergilendiği organizasyon kapsamında başvurular 12 Nisan 2020 Pazar gününe kadar devam edecek. “En iyi proje fikirleri ödüllendirilecek”

‘Ar-Ge Proje Pazarı’ 21-22 Nisan 2020 tarihlerinde Bartın Üniversitesi, Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan etkinlikte, en iyi projeleri toplamda 20 bin TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.

Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlik Sorumlusu ve Organizasyon Başkanı Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı araştırmacıların, girişimcilerin, bilim insanlarının ve üniversite öğrencilerin yanı sıra lise öğrencilerinin de etkinlik kapsamında 13 ana tema ve toplamda 61 farklı kategoride fikirlerini ortaya koyarak, başvuru yapabileceklerini söyledi.

Etkinliğin temaları belirlenerek, yayımlandı

Bartın Üniversitesi “IV. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin temaları da belirlenerek “projepazari.bartin.edu.tr” adresinden yayımlandı. Etkinlikte yer alan Ana temalar şu şekilde: Akıllı Teknolojiler, Mühendislik Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Sağlık Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Çevre, Orman, Tarım ve Gıda Teknolojileri, Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler, İslam Bilim Tarihi Objelerinin Tasarımı, Bartın Üniversitesi ve Yerleşkesine Yönelik Uygulama Projeleri, Liseler Kategorisi ve Diğer Alanlar “‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, katılımın ücretsiz olduğu Bartın Üniversitesi ‘IV. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ederek, etkinliğin araştırmacılar, bilim insanları ve üniversite öğrencilerinin dışında lise öğrencilerinin de geleceğin teknolojileri üzerine çalışmalarını sergileme ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.