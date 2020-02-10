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Bartın Üniversitesi öğrencileri 13 altın madalya aldı

BARTIN HABERLERİ  | 10.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu topladıkları 13 madalya ile Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Minikler -Yıldızlar -Gençler Büyükler ve Takımlar Sanda -Light Sanda- Tuishou ve Taolu Wushu Kungfu Şampiyonası Antalya’da başladı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu topladıkları 13 madalya ile Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Minikler -Yıldızlar -Gençler Büyükler ve Takımlar Sanda -Light Sanda- Tuishou ve Taolu Wushu Kungfu Şampiyonası Antalya’da başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerden sporcuların yer aldığı ve 3-13 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyonada Elif Akyüz Chaquan, İkilikılıç ve Duilian kategorileri ile Toplu gösteride birincilik alarak 4 madalyanın sahibi oldu.
Üstün bir performans gösteren Zeynep Makbule Akyüz ise Changquan (açık el kuzey stili), Daoshu (kalın kılıç), Baguazhang, Gunshu (sopa), Duilian kategorilerinde ve Toplu gösteride birincilik elde etti.
Bartın Üniversitesi’nin bir diğer öğrencisi Dursun Ali Çapoğlu da Büyükler Baiji Quan Türkiye birincisi, Büyükler Jiti ve Toplu gösteride Türkiye birincisi olmaya hak kazandı.
Öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmış, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi ve Üniversitemiz uluslararası müsabakalarda temsil ederek, bayrağımızı göndere çeken öğrencilerimiz madalyalarına yenilerini ekledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları programında Wushu Gençlik Olimpiyatlarına dâhil edilmesinin ardından öğrencilerimizin önleri daha da açılmış, yeni başarılara doğru emin adımlarla ilerlemektedirler. İnanıyorum ki değerli sporcularımızın başarıları katlanarak artacaktır. Bu düşüncelerle başarılı sporcularımız Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz ve Dursun Ali Çapoğlu’nu tebrik ediyor, öğrencilerimizin bu günlere ulaşmasında emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

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