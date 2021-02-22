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Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı eğitim ve staj olanakları anlatıldı

22.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Erasmus ile Kariyerine Yön Ver’ etkinliğinde Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkedeki 46 üniversiteden 182 bölüme yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.Bartın Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ‘Erasmus ile Kariyerine Yön Ver’ adlı etkinlik öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Erasmus ile Kariyerine Yön Ver’ etkinliğinde Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkedeki 46 üniversiteden 182 bölüme yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ‘Erasmus ile Kariyerine Yön Ver’ adlı etkinlik öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kariyer Merkezi’nden Öğr. Gör. Pelin Su Altan’ın moderatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş tarafından yurt dışı öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

19 ülkedeki 46 üniversiteyle ikili anlaşmalar
Bartın Üniversitesi’nin 19 Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 46 üniversiteden 182 bölüm ile Erasmus kapsamında öğrenim hareketliliğini içeren anlaşmalar yaptığını ifade eden Öğr. Gör. Yirmibeş, “Erasmus+ programları öğrencilerimizin eğitim ve çalışma yaşamında mesleki gelişim, kültürel etkileşim, yeni beceriler kazanma, problem çözme, yabancı dil becerilerini geliştirme gibi çağımızın gerektirdiği becerileri kazanma konusunda önemli katkı sunmaktadır. Aynı zamanda Erasmus değişim programları iyi bir kariyer için önemli bir referans olmaktadır” dedi.

Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği başvuruları devam ediyor
Öğr. Gör. Yirmibeş, Bartın Üniversitesi’nin öğrencilerine öğrenim, staj ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında birçok fırsatı sunduğunu da kaydederek “Bartın Üniversitesi’nde her geçen gün kendimizi yenileyen ve geliştiren bir yapı ile öğrencilerimize en iyi fırsatları sunmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 2021-2022 akademik yılı için Erasmus hareketlilik başvuruları 16 Şubat 2021 tarihi itibariyle başladı ve 7 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek” diye konuştu.

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