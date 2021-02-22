Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı eğitim ve staj olanakları anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak düzenlenen ‘Erasmus ile Kariyerine Yön Ver’ etkinliğinde Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkedeki 46 üniversiteden 182 bölüme yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ‘Erasmus ile Kariyerine Yön Ver’ adlı etkinlik öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kariyer Merkezi’nden Öğr. Gör. Pelin Su Altan’ın moderatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş tarafından yurt dışı öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

19 ülkedeki 46 üniversiteyle ikili anlaşmalar

Bartın Üniversitesi’nin 19 Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 46 üniversiteden 182 bölüm ile Erasmus kapsamında öğrenim hareketliliğini içeren anlaşmalar yaptığını ifade eden Öğr. Gör. Yirmibeş, “Erasmus+ programları öğrencilerimizin eğitim ve çalışma yaşamında mesleki gelişim, kültürel etkileşim, yeni beceriler kazanma, problem çözme, yabancı dil becerilerini geliştirme gibi çağımızın gerektirdiği becerileri kazanma konusunda önemli katkı sunmaktadır. Aynı zamanda Erasmus değişim programları iyi bir kariyer için önemli bir referans olmaktadır” dedi.