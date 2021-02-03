Bartın Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” kapsamında hazırladığı 5 proje desteklenmeye değer bulundu.

TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmenin ardından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Program kapsamında kabul edilen 27 projesiyle 99 üniversite arasından Türkiye ikincisi olan Bartın Üniversitesi’nde 5 öğrenci hazırladıkları projelerle destek almaya hak kazandı.

Katma değeri yüksek biyoteknolojik ürünlere yönelik projeler

TÜBİTAK 2209-B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Buket Yıldırım’ın “Kovid-19 Pandemisine Yönelik İnhibitör Denemeleri için ACE2 Proteinin Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, Betül Timuçin’in “Hücre Kültürü Çalışmalarında Kullanmak için Rekombinant Olarak Epidermal Büyüme Faktörünün Üretilmesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, Hilal Taşçı’nın “Hücre Kültürü Ortamında Kullanmak için Rekombinant Olarak Transferrin’in Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, İrem Işık’ın “Yara İyileşmesinde Kullanmak için TGF- ß1 Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” ve Tutku Akar’ın “Zika Virüsüne Karşı Antiviral Ajan Geliştirme Çalışmalarında Kullanmak için NS2B-NS3 proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi, Saflaştırılma ve Karakterizasyonu” başlıklı projeleri destek almaya hak kazandı. Öğrencilerin Proje Sanayi Danışmanlığını ise Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Rizvan İmamoğlu yaptı.

Ayrıca Proje Sanayi Danışmanlığını yine İmamoğlu’nun yaptığı Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri Nazlı Teker ile Mürşide Akoğlu’nun “Sağlık Alanında Kullanmak için Fosfodiesteraz 1 Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” adlı proje de desteklenmeye değer görülen projeler arasında yer aldı.