Bartın Üniversitesi öğretim üyesinin yapay zeka tabanlı robotik sistemine TÜBİTAK’tan destek

Bartın Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan’ın YTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan ile birlikte geliştirdiği yapay zeka tabanlı robotik sistem projesi, TÜBİTAK 1512-Bireysel Genç Girişim (BiGG) programı kapsamında yapılan 4 bin 194 başvuru arasından desteklen 155 projeden biri oldu.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan’ın yürütücülüğünde, YTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan danışmanlığında, S. Erdem Arslan ile birlikte robotik rehabilitasyonda teşhis ve tedavi üzerine önerilen proje, TÜBİTAK 1512 - ‘Teknogirişim Sermayesi Desteği’ alması uygun görüldü.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında yapılan 4 bin 194 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 155 projeden biri olan çalışmaya, 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak.

Ayrıca projede yer alan girişimcilerin, İngiltere ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı girişimiyle başlatılan ve TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Royal Academy of Engineering tarafından yürütülen “Leaders in Innovation Fellowships” programından faydalanmaları da sağlanacak.

“Yüksek teknolojiye sahip medikal robotların yerli imkânlarla üretimine katkı sağlayacağız”

Yaklaşık 18 ay sürmesi planlanan proje hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Aktan, “Proje, fizik tedavi ve rehabilitasyonda doktor ve fizyoterapistlere hem teşhis hem de tedavi aşamalarında destek olacak akıllı bir robotik sistemin ticari prototipinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Geliştirilecek olan sistem hem fonksiyonellik, hem de estetik olarak son kullanıcıya hitap edecek bir ticari prototip olacaktır. Sistem sayesinde yüksek doğrulukta teşhis imkânı ve tekrarlı egzersiz hareketlerinin robotlar ile gerçekleştirilmesi sağlanacak, ayrıca tedavi sürecinin kaydı ve takibi de kolaylaşacaktır. Bu sayede doktor ve fizyoterapistlerin işleri kolaylaşacak, daha fazla sayıda hasta kabulü mümkün olacaktır. Proje kapsamında üretilecek olan sistemin yüksek teknoloji içermesi, katma değerinin yüksek olması ve ihracat potansiyeli sayesinde ülkemizin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.