Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Bartın Üniversitesi bünyesinde, Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına karar verildi.

Bartın Üniversitesi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına yönelik başvuru, Resmi Gazete’de yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Böylece başta öğrenciler olmak üzere tüm üniversite mensuplarının sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmelerine destek olmak amaçlanıyor. Merkez bünyesinde, öğrencilerin öğrenim hayatları, idari ve akademik personelin ise mesleki hayatı boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli destek ihtiyaçlarına yönelik “önleyici ve gelişimsel” çalışmalar yürütülecek. Üniversite öğrencilerinin azami düzeyde yararlanabilmesi, eğitim-öğretim yaşamına uyum sağlaması ile sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardımcı olunacak.

Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Bartın Üniversitesi bünyesindeki ilgili akademik birimlerle iş birliği içinde yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ortak araştırma ve uygulamalar ile eğitimler de gerçekleştirilebilecek.

Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Sürekli iyileşme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında bölgemizden başlayarak, ülkemizin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi ailesi başta olmak üzere bölgemizde önemli çalışmalar yapacak, alanında öncü ve yönlendirici araştırma ile konu ile ilgili çeşitli eğitimleri bünyesinde gerçekleştirecektir. İç ve dış paydaşlarımızla iş birliği içinde bu alanda bilimsel ve toplumsal gelişime de ivme kazandırılacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren, iyi dilekleriyle yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

