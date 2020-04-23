Bartın Üniversitesi’nde akreditasyon çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde ‘2019-2023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda akreditasyon çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Bartın Üniversitesi, ‘2019-2023 Stratejik Planı’ ile birlikte belirlenen hedeflerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı’nın akredite olmasının ardından; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programları için akreditasyon süreci başlamış ve saha ziyaretleri tamamlanmıştı.

Eğitim Fakültesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İslami İlimler Fakültesi’nden İslami İlimler programlarının akreditasyon süreci kapsamında çalışmalar ise devam ediyor.

Akreditasyon çalışmaları video konferans aracılığıyla sürdürülüyor

Yapılan başvuruların ardından programlarla ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi standartlarında birçok iyileştirme yapılıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılar da yeni tip Koronavirüs (KOVİD 19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştiriliyor.

İslami İlimler Fakültesi tarafından, Dekan Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya fakülte öğretim elemanlarıyla birlikte Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, Doç. Dr. Burcu Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Kansızoğlu katıldı. Toplantıda; TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi), PÇ (Program Çıktısı) ve ÖÇ (Öğrenim Çıktısı) arasındaki ilişki anlatıldıktan sonra ders bilgi paketlerinin girilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve BLOOM Taksonomisi üzerinde duruldu. Ayrıca öğrenme kazanımları hazırlanırken kullanılan ifade türleri örnek verilerek anlatıldı.

Eğitim Fakültesi’nin akreditasyon süreçlerinin ele alındığı toplantı ise Dekan Prof. Dr. Çetin Semerci’nin başkanlığında düzenlendi. Bu toplantıda ise süreç ve ürünü kapsayan standartlar ve çok sayıda göstergeye dayalı kanıtlar değerlendirilerek, öğrencilere sunulan tüm tesisler ile sınıf yönetimleri ve ders işleme teknikleri gibi konular konuşuldu.

“Kalite yolculuğumuza ara vermeden devam ediyoruz”

Kalite ve akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bu kapsamda ‘2019-2023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşmak istediklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Yeni YÖK vizyonuyla birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu’muzun da teşvikleriyle kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. İslami İlimler Fakültesi’nin alanında ilk olarak almaya hak kazandığı TSE EN ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından, ’Türkçe Öğretmenliği Programı’nın akredite olmasının gururunu yaşadık. Bu kapsamda sürdürdüğümüz titiz çalışmalar neticesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programları için ise saha ziyaretleri tamamlandı ve süreç devam etmektedir. ’Türkçe Öğretmenliği Programı’nın ara değerlendirmesi için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca Eğitim Fakültesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İslami İlimler Fakültesi’nde İslami İlimler programlarının akreditasyon süreci kapsamındaki çalışmalara da ara verilmeden devam ediliyor” dedi.

“Program akreditasyonu kalite süreçlerinin önemli bir bileşenidir”

Rektör Uzun, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda kaliteyi merkeze alarak çalışmalara devam ettiklerini de ifade ederek, “Program düzeyindeki akreditasyon süreçlerinin kalite yolculuğumuzun önemli bileşenlerinden birisi olduğunun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda her geçen gün kendimizi geliştirmekte ve kalite kültürünün kurumumuzda yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktayız. Bu düşüncelerle kalite odaklı Yeni YÖK anlayışıyla birlikte güçlü bir akademi inşasında bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarımızda yaygınlaşması için özveriyle çalışan ve şahsımın da kuruluş aşamasında yer aldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas ve kurul üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

