Bartın Üniversitesi’ne 2021 yılı için 166,6 milyon TL ödenek ayrıldı

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre Bartın Üniversitesinin 2021 yılı ödeneğinin 166 milyon 649 bin TL olduğunu açıkladı.

Bütçe tahminine göre 2022 yılı için 173 milyon 527 bin TL, 2023 yılı için 190 milyon 264 bin TL ödenek öngörüldüğünü belirten Milletvekili Tunç, Bartın Üniversitesi’ne 3 yıl için bütçeden toplam 530 milyon 440 bin TL ödenek ayrıldığını söyledi. Bartın Üniversitesine ayrılan ödeneklerle yeni kampüs alanındaki fakülte binalarının ve yeni kampüs alanı düzenlemelerinin tamamlanacağını ve üniversitenin 20 bin öğrenci hedefinin üzerine çıkacağını belirten Milletvekili Tunç, “Bartın ilimizin gelişiminde bir lokomotif olan Üniversitemizin büyümesinde emeği olan başta Rektörümüz olmak üzere, akademisyen ve idarecilerimize ve ilimiz yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu ödenek rakamlarının AK Parti iktidarından önce hayal dahi edilemediğini ifade eden Yılmaz Tunç, “18 yıllık iktidarımız süresince Türkiye´yi 4 kat büyüttük. Bu büyümeden Bartın fazlasıyla nasibini almaya devam ediyor. Bartın´da tamamladığımız 7,5 milyar lira tutarındaki ve halen devam eden 7,5 milyar lira tutarındaki kamu yatırımı her şeyi açıklamaya yetiyor” dedi.