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Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli

BARTIN HABERLERİ  | 09.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

Bartın ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli

BARTIN/ZONGULDAK (AA) - Bartın ve Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Kar Zonguldak

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