YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın’a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı

Bartın’a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı

BARTIN HABERLERİ  | 28.03.2020 22:10 | Son Güncelleme

Bartın’da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente alınmaya başlandı.Bartın’da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

Bartın’a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı

Bartın’da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente alınmaya başlandı.
Bartın’da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak şehir dışından gelen vatandaşların 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente girişlerine başlandı. Kente giriş noktalarında durdurulan yabancı plakalı araçlardaki yolculara gerekli bilgilendirmelerin ardından kente giriş yapıp yapmak istemedikleri sorulurken, giriş yapmak isteyenler 14 gün evde çıkmamaları konusunda tebligat yapıldı. Kontrol noktasında ateşleri de ölçülen vatandaşların çoğunluğu ise 14 gün kuralına takılmamak için geri dönmeyi seçti.

Bartın’a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Bartın Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:01
İkindi
16:31
Akşam
19:18
Yatsı
20:40

Bartın Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Çolpak Eczanesi
Merkez
Kutlar Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Bölgesel odaklı’ tez çalışmaları için teşvik fonu başvuruları başladı

‘Bölgesel odaklı’ tez çalışmaları için teşvik fonu başvuruları başladı

Ana Yolları Sular Altında Kalan Mahalleli, Orman Yolunu Kullanıyor

Ana Yolları Sular Altında Kalan Mahalleli, Orman Yolunu Kullanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.