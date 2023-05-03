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Bartın'da 1200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

03.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bartın'da 1200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreninde, "Bir an evvel buranın bitmesi, yeni insanlara iş olması, aş olması, ekmek olması, inanılmaz güzel şeyler. Amasra'da büyük bir liman yapıldı. O olmasa Karadeniz'de turizm olmayacak. Her şey birbirine bağlı." dedi.

Bartın'da 1200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Bartın Çayır köyü mevkisindeki organize sanayi bölgesinde, 200 bin metrekarelik alanda inşa edilecek mobilya, MDF, sunta entegre üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

İlk etapta 1200 kişinin istihdam edileceği ve ihracata dönük üretim yapacak fabrikanın temel atma töreninde konuşan Demircan, geçmişte yol, havaalanı, üniversite, köprü ve hastanelere gerek olup olmadığının çok konuşulduğunu ancak fabrika temelinin de bu yatırım ve altyapıların sayesinde atılabildiğini vurguladı.

"Yolu olmayan, ihracat imkanı olmayan, enerji işini getiremeyen bir yere Pakistan'dan biri gelip niye yatırım yapsın?" diye soran Demircan, "Bazen söyleniyor, 'Bu yollar benim, arabam yok ki gideyim' diyen böyle düşünebilir. Ama yollar sadece seyahat etmek için değil. İşte enerji gelecek, mallar gelecek, üretilen mallar ihraç edilecek." diye konuştu.

Demircan, fabrika sahibinin, müşteri potansiyelinin hazır olduğunu ve 30'dan fazla ülkeye ihracatı bundan sonra Dubai'den değil Türkiye'den yapacağını dile getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir an evvel buranın bitmesi, yeni insanlara iş olması, aş olması, ekmek olması, inanılmaz güzel şeyler. Amasra'da büyük bir liman yapıldı. O olmasa Karadeniz'de turizm olmayacak. Her şey birbirine bağlı. İşte bu yatırımlar, gereksiz gibi duran şeyler, dönüp dolaşıp bize iş oluyor, aş oluyor, ekmek oluyor."

"REFORMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç da tesisin üretime başlamasıyla, çalışanların aileleri ve yan sektörlerle yaklaşık 10 bin kişiye fayda sağlayacağını söyledi.

Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen ülkede üretimin durmadığına değinen Tunç, yatırım, üretim, ihracat ve büyüme politikalarıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceklerini anlattı.

Tunç, yatırımları doğru yönde atılmış adımlar olarak nitelendirerek, şöyle devam etti:

"Demokrasiyi güçlendirmeye, adaleti tesis etmeye, hak ve özgürlüklerin önünde engel varsa kaldırmaya, reformlara devam edeceğiz. Bir taraftan demokrasinin çıtasını yükseltirken, diğer taraftan da büyük ölçüde tamamladığımız fiziki kalkınma hamlelerinin yanı sıra yüksek teknolojiye adım atan, kendi elektrikli otomobilini, uçaklarını üreten, savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan büyük ve güçlü Türkiye var artık. Bunu durdurmak mümkün değil. Bunu kimse durduramaz. Türkiye hukuk güvenliğinin olduğu, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, yatırımcının güvenerek, hiç çekinmeden yatırım yapabileceği ülkedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, işte bu da önemli örnektir."

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise son yıllarda ilde, üretimi merkeze alan birbirinden değerli yatırıma şahitlik ettiklerini, bu yatırımların istihdam, refah ve huzur olarak Bartınlılara önemli katkı sunacağını vurguladı.

Her yeni fabrikanın, yeni üretim, artı katma değer, ilave istihdam ve fazladan ihracat demek olduğuna işaret eden Arslan, yatırımlardaki devamlılığının sağlanması, uygun fiyat ve şartlarda modern üretim atölyelerinin oluşturulması ve kentin daha cazip hale getirilerek yeni yatırımcıların gelmesi için valilik olarak yatırımcıların yanında ve destekçileri olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 200 bin metrekarelik alanda 70 bin metrekaresi kapalı alan inşa edilecek fabrikanın temel atma butonuna bastı.

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