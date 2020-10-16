Bartın'da 30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak

Bölge turizm, sanayi ve tarım sektörünün gelişmesine de katkı sunacak çalışmaların tamamlanmasıyla 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolu, yaklaşık 45 kilometreye düşecek, 1,5 saatte ulaşılan ilçeye 20-25 dakikada varılabilecek.

Çakraz, Cumayanı ve Meydan tünellerinin tamamlandığı güzergahta, 2 tünel daha inşa edilecek.

SELİM BOSTANCI - Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolunun 30 kilometrelik dağlık ve virajlı kısmı 13,5 kilometre uzunluğundaki 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprüyle geçilecek.

Bartın ile Kurucaşile arasında geliş-gidişli olmak üzere 5 tünelin arazi yapısı nedeniyle zor şartlarda yapıldığını belirten Güner, vatandaşların tünel, viyadük ve köprüleri kullanarak daha rahat ulaşım imkanına kavuşacağını kaydetti.

Güner yolun, medeniyet, gelişme ve kalkınma demek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu proje, özellikle Osmanlı döneminden bu yana ahşap tekne yapımının sürdürüldüğü Kurucaşile ilçemizin insanı olmak üzere herkesin heyecanla beklediği bir proje. Koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye, gerçekten yatırımlarını, imkanlarını zorlayarak büyümeye devam ediyor. Tüneller tamamlandığında güzergahta 15 kilometre kısalma olacak. Böylece insanlar daha rahat ve daha konforlu seyahat imkanına kavuşacak. Akaryakıt kazanımıyla da milli ekonomiye katma değer sağlanacak. Buradaki çalışmalara baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz."

- "Engebeli ve dağlık bölgede devasa bir proje hayata geçiriliyor"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da engebeli ve dağlık bölgede devasa bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.