Bartın'da 9 gün önce denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Bartın'ın 9 gün önce dalgalara kapılarak denizde kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Karabük'ten tatil için gelen Yaylacı ailesinin 10 Ağustos'ta Büyükkızılkum Sahili'nde denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan çocukları Doğukan Yaylacı'nın bulunması için bölgede Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, İl Özel İdaresine bağlı cankurtaranlar jet ski yardımıyla arama çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda yine mağara ve kayalık bölgeler de aranıyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin de karadan termal drone yardımıyla çalışmalara katıldığı bölgede aile yakınlarının ise sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

