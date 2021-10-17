Bartın'da arı kovanlarına ve samanlığa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde arı kovanları ve samanlığın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Başköy'deki bir adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, samanlık ve arı kovanlarının içerisine gizlenmiş bir miktar kubar esrar ile uyuşturucuların konulduğu kavanozlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ş.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Ş.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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