YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da ayının kovaladığı ekipler korkulu anlar yaşadı

Bartın'da ayının kovaladığı ekipler korkulu anlar yaşadı

BARTIN HABERLERİ  | 08.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ormanlık alandaki tellere takılan ayının bulunduğu yerden kurtularak kendisini kurtarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin üzerine koşması cep telefonu kamerasına yansıdı

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alandaki tellere takılan ayının, bulunduğu yerden kurtularak kovaladığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri korkulu anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu köyü yolu mevkisinde ormanlık alandan ses geldiğini duyan vatandaşlar, bir ayının tellere takıldığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada bulunduğu yerden kendiliğinden kurtulan ayı ekiplere doğru koşmaya başladı.

Görevliler, ayının üzerlerine gelmesiyle korkulu anlar yaşarken, hayvan daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının görevlilerin üzerine koşması ve daha sonra bölgeden uzaklaşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en nefes kesici yerleri! Dünyanın en nefes kesici yerleri!
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Bartın Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:30
Yatsı
22:22

Bartın Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Aşiyan Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Burak Çelik Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi

Evin bahçesine giren yavru ayılar telefonla görüntülendi

Bartın Devlet Hastanesi 20 Mayıs’ta normale dönecek

Bartın Devlet Hastanesi 20 Mayıs’ta normale dönecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.