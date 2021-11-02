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Bartın'da balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

02.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar tonlarca hamsi avladı.

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, yaklaşık 100 ton hamsiyle Tarlaağzı Limanı'na döndü.

Dolu kasalarla limana ulaşan balıkçıların yüzü hamsi bereketiyle güldü.

Teknelerden indirilen kasalar, kamyon ve pikaplara yüklenerek Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya bölgelerine sevk edildi.

Balıkçı Metin Bakır, gazetecilere, 1000 kasanın üzerinde hamsiyle limana döndüklerini söyledi.

Normalde Marmara Denizi'nde avlandıklarını, bu yıl Karadeniz'e açıldıklarını anlatan Bakır, "Bütün teknelerde elhamdülillah balık var. Karadeniz bu yıl bol görünüyor. Eylülden bu yana balıkçılık devam ediyor. Durum da bolluğun süreceğini gösteriyor." diye konuştu.

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