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Bartın'da bir köy karantinaya alındı

BARTIN HABERLERİ  | 06.08.2020 09:16 | Son Güncelleme

Bartın'da bir köy karantinaya alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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