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Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

22.07.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Bartın'da, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının, cankurtaranlar tarafından kurtarılması, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'dan Bartın'a tatil için gelen 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın, Büyükkızılkum sahilinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde, bir anda dalgaların arasında kalarak açığa sürüklenmeye başladı.

Genç kız ve kadının yardım çığlıkları üzerine Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kıyıya çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kız ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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