YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

26.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, maktul Arzu Ar'ın müşteki yakınları, avukatı ile sanık müdafi hazır bulundu.

Tutuklu sanık Metin Ar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanlarının ardından sanık avukatı önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunmasını yaptı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ar da cinayet işleme kastının olmadığını, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Takdir mahkemenin." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren heyet, ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı, sanık Metin Ar'ın daha önce de boşandığı eşine, "Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden heyet, sanık Ar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

OLAY

Metin Ar, geçen yıl 9 Eylül'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaralamış, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamamıştı.

Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen koca da aynı hastaneye götürülmüştü.

Eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye olduğu öğrenilen Metin Ar, tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdüBartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdü
Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdiAğrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi
Topraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TLTopraktan çıkan altın: Kilosu 2 bin TL
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti hapis cezası karar

Bartın Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:16
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:20
Yatsı
22:06

Bartın Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Çolpak eczanesi
Merkez
Kaan eczanesi
Amasra
Soner eczanesi
Ulus
Murat eczanesi
Kurucasile
Arif eczanesi
Ulus
Kozcagiz eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.