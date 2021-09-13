Bartın'da denizde ceset görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bartın'da denizde ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışması yapan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Vatandaşlar, İnkumu sahilinde deniz yüzeyinde ceset gördüklerini jandarma ekiplerine bildirdi.

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, bölgeye gelerek arama çalışması yaptı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında herhangi bulguya rastlanmadı.



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