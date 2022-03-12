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Bartın'da dereye devrilen otomobildekileri itfaiye kurtardı

12.03.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da dereye devrilen otomobildekileri itfaiye kurtardı

Bartın'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Amasra-Bartın kara yolu Uğurlar köyü mevkisinde, Hüseyin Y. idaresindeki 57 FC 717 plakalı otomobil karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motor bölümü dereye saplanan otomobildeki sürücü ile yanındaki A.Y. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Merdiven yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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