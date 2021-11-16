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Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı

16.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı

Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, kapana yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçeye bağlı Ulukaya köyü Değirmenyanı mevkisinde domuzlar için kurulan kapana bir bozayının yakalandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bozayıyı iğneyle uyuşturmaya çalışan ancak sonuç alamayan ekipler, Ulus Belediyesinden iş makinesi istedi.

İş makinesi yardımıyla kontrol altına alınan bozayı iğneyle sakinleştirildi. Tuzaktan kurtarılan ayı, veteriner kontrolünün ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak olan tuzakları kuranları bulmak için çalışma başlattı.

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