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Bartın’da düğün, kına ve nişanlara süre kısıtlaması

BARTIN HABERLERİ  | 30.07.2020 18:07 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği, ev izolasyonuna uymayan kişiler için, yurtlarda karantina uygulamasına yeniden başlanacağını açıkladı.

Bartın Valiliği, ev izolasyonuna uymayan kişiler için, yurtlarda karantina uygulamasına yeniden başlanacağını açıkladı. Artan korona virüs vakalarının ardından alınan kararlar sonrası kına, düğün ve nişan gibi kutlamalara da 2,5 saat sınırlaması getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Korona virüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacı ile ilimiz genelinde toplu olarak taziye merasimlerinin ve cenaze gününden itibaren başlanılarak farklı günlerde devam eden toplu Kur’an-ı Kerim okumalarının yapılmamasına, ilimiz genelindeki hastanelerde normal hasta ziyaretlerinin sadece hastaların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek bir süre içerisinde yapılmasına ve süre kısıtlaması hususunda hastane yönetimlerine yetki verilmesine, korona virüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla ilimiz genelinde düğün, nişan, kına gibi merasimlerin başlangıcından bitimine kadar maksimum 2,5 saat ile sınırlandırılmasına, ilimiz genelinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin korona virüs ile mücadele konusunda aldığı kararlar başta olmak üzere Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan diğer tedbirlerin yerinde denetimine sorumlu kuruluşlarca hassasiyetle devam edilmesine, tedbir ve kararlara uymayan mekan ve işletmelerin birinci ihlallerinde 900 TL idari para cezası, ikinci ihlallerinde 1 gün süre ile faaliyetten men, üçüncü ihlallerinde ise 3 gün süre ile faaliyetten men ile cezalandırılmalarına, ilimiz genelinde ev izolasyonuna tabii vatandaşların takip ve denetimlerinin sorumlu kuruluşlarca hassasiyetle yapılmasına, ev izolasyonuna riayet etmeyenler için yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılmasına, Kontrollü sosyal hayatın olmazsa olmazı olan maske, mesafe, temizlik kuralının toplumun her kesimince benimsenip sosyal hayatın bir parçası haline gelebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından her türlü iletişim araçları kullanılarak vatandaşların duyarlılığının arttırılmasına, usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına, alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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