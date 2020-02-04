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Bartın’da ev yangını

BARTIN HABERLERİ  | 04.02.2020 21:46 | Son Güncelleme

Bartın’da, bir ev alevlere teslim oldu.

Bartın’da, bir ev alevlere teslim oldu. Yangında evin altında bulunan büyükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Arıt köyü Dablu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahriye Olgun ve oğlu Adem Olgun’un yaşadığı 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Olay sırasında misafirlikte olan aile, yangını haber alır almaz olay yerine geldi. Yangında evin altındaki ahırda Mehmet Olgun’a ait büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince güçlükle kurtarılabildi.
Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken ev harabeye döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ev sahibi Bahriye Olgun’un oğlu Mehmet Olgun gazetecilere yaptığı açıklamada, “10 dakika içinde ne olduysa oldu. Hayvanları zor kurtarabildik” dedi.

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