YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı

Bartın'da heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı

09.02.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı

Bartın-Karabük kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve kaya parçaları düştü.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili kara yolunda önlem alındı.

Yaklaşık 1 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tamamen açıldı.

Bölgede olası heyelan nedeniyle trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulunduBartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldüAntalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Uzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarıUzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarı

Bartın Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
13:10
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:44
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.