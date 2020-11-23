Bartın’da inşa edilecek 158 TOKİ konutu için yapım ihalesi yapılacak

Bartın merkezde inşa edilecek 158 TOKİ konutu için yapım ihalesi 6 ocak 2021’de gerçekleştirilecek. İhalenin ardından konutların inşasına başlanacak.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TOKİ’nin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın Merkezde inşa edilecek olan 158 konut ile 1 Adet Cami İnşaatı ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım ihalesinin 6 Ocak 2021 tarihinde TOKİ Başkanlığında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sosyal konutların, yöresel ve yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edileceğini belirten Milletvekili Tunç, “Bartın’a şu ana kadar 890 TOKİ konutu inşa ettik. Ulus ilçemizde 320 TOKİ konutu tamamlandı. Böylece Bartın’da bin 210 aileyi TOKİ’den ev sahibi yaptık. Bartın Merkez Dallıca’da inşaatına başlanan 424 Konut ile talepleri toplanan 300 konutun inşa edilmesi ile birlikte Bartın İl genelinde TOKİ’den 1934 aileyi ev sahibi yapmış olacağız.” dedi.

Milletvekili Tunç, Bartın’a yapılacak olan konutlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yetkililere teşekkür etti.

