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Bartın'da köpeğe sopayla vuran kişiye para cezası

15.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da köpeğe sopayla vuran kişiye para cezası

Bartın'da tavuklarını kovaladığı gerekçesiyle köpeğe sopayla vuran kişiye 2 bin 43 lira para cezası verilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Gölbucağı Mahallesi'nde oturan B.K, tavuklarını kovaladığı gerekçesiyle Ö.Y. tarafından sopayla vurulması sonucu 8 yıldır beslediği Fransız buldog cinsi köpeğinin bacağının kırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Ö.Y'nin sopayla köpeğe vurduğunu belirledi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "köpeğe kötü davranma", "fiziksel ve psikolojik acı çektirme" maddeleri gereğince 2 bin 43 lira idari para cezası verilen Ö.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, köpeğin tavukları kovaladığı, Ö.Y'nin köpeğe sopayla vurduğu görülüyor.

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