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Bartın’da Mahalli İdareler Birliği Meclis toplantısı yapıldı

BARTIN HABERLERİ  | 07.07.2020 18:12 | Son Güncelleme

Bartın’da Vali Sinan Güner başkanlığında 2020 temmuz ayı Mahalli İdareler Birliği Toplantısı 12 Divan toplantı salonu’nda gerçekleştirildi.Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile ilgili idari personelin katılımı ile yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Toplantı gündeminde; encümen üyesi seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin ardından Birlik Başkanı Vali Sinan Güner tarafından meclise sunulan 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Bartın’da Mahalli İdareler Birliği Meclis toplantısı yapıldı

Bartın’da Vali Sinan Güner başkanlığında 2020 temmuz ayı Mahalli İdareler Birliği Toplantısı 12 Divan toplantı salonu’nda gerçekleştirildi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile ilgili idari personelin katılımı ile yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Toplantı gündeminde; encümen üyesi seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin ardından Birlik Başkanı Vali Sinan Güner tarafından meclise sunulan 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi. Bartın Mahalli İdareler Birlik Başkanlığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliği okunarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Vali Güner toplantıda yaptığı konuşmasında, Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin bitim aşamasına geldiğini belirtti. Projenin Bartın’a kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Güner, işletilmesi konusunda bütün birlik üyelerinin el birliği içinde çalışmaları yürütmelerini istedi.
Bartın Katı Atık Bertaraf Tesisinin yapımına başlanıldığını da belirten Vali Güner, bu gibi acil hizmetlerin yapımına başlanılması ve bitirilmesi konusunda meclisin verdiği destek için bütün meclis üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bartın’da Mahalli İdareler Birliği Meclis toplantısı yapıldı

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