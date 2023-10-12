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Bartın’da nefesleri kesen sel tatbikatı

12.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Bartın’da, Karabük ve Zonguldak’tan destek ekipleri ile birlikte toplam 106 kurtarma görevlisinin katılımı ile sel tatbikatı yapıldı.

Bartın’da nefesleri kesen sel tatbikatı

Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonlarında 2 kişi ölü, 2 kişi de yaralı bulunurken, onlarca kişi mahsur kaldığı yerlerden sağ salim kurtarıldı.

AFAD Başkanlığı tarafından belirlenen takvim uyarınca Bartın Afet Müdahale Planı çerçevesinde Orduyeri Mahallesi Çağlayan mevkiinde şehirdeki tüm arama ve kurtarma ekiplerinin katıldığı bir sel tatbikatı yapıldı. AFAD Yönetim Merkezi tarafından koordine edilen tatbikatta, senaryo gereği Arıt Havzası’na aşırı yağış nedeniyle Kayadibi Çavuş, Kayadibi Kavlak, Kaşbaşı Epçiler Kadı köylerinde sel meydana geldi. AFAD’dan yapılan telsiz anonsu üzerine harekete geçen kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi ile tatbikat başladı. Bartın’daki AFAD, jandarma, emniyet, ittaiye, sahil güvenlik, UMKE, 112, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama ve kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikatta Zonguldak ve Karabük’ten çağrılan destek ekipleri de yer aldı. Tatbikatta denizde ve karada gidebilen amfibik araçların yanı sıra halat fırlatma gibi teknolojik cihazlar da kullanıldı.

Nefeslerin tutulduğu tatbikatta sahil güvenliğe bağlı dalgıçlar nehre düşen araçtaki bir kişiyi ölü olarak çıkarırken, nehir ortasında mahsur kalanlar insansız kurtarma aracı ile bulundukları yerlerden alındı. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından botla nehrin karşı yakasında mahsur kalanlar kurtarılırken, nehrin bir başka bölgesinde mahsur kalanlara ise AFAD ekipleri tarafından nehir üzerine gerilen halatlar yardımıyla ulaşıldı. Senaryo gereği sağ olarak kurtarılan vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yurtlara yerleştirilirken, yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil güvenliğe bağlı dalgıçlar, nehrin içerisinde; AFAD, jandarma ve sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri ise nehir kenarı ve ormanda arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Toplamda 106 arama ve kurtarma görevlisinin katıldığı tatbikat yaklaşık 1 saat sürerken, senaryo gereği selde ölen 2 kişinin cenazesi, 2 yaralı ve onlarca mahsur kalan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Tatbikat sonunda ekipleri kutlayan Vali Nurtaç Arslan, "Ülkemiz bir afet ülkesi maalesef. AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında biz de ilimizde ilk defa arama kurtarma anlamındaki destek ve çözüm ortaklarımızla birlikte bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. İlimizde sel afetini sık sık yaşadığımız için bu senaryo üzerinden gerçekleştirdik. Bugün bu tatbikatı başarılı bir şekilde sonlandırmak üzereyiz. Temennimiz bu tür afetlere maruz kalmamızdır. Ama afetler için her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Birçok arama kurtarma ekibiyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Küresel ısınmanın sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Tatbikata bütün katılanlara teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık" diye konuştu.

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