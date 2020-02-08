Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'da sahile vuran ölü yunus, incelenmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İnkumu sahilinde gezdikleri sırada kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Daha sonra sahile gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibinin yaptığı incelemede yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun ağlara takılarak telef olduğu tespit edildi.

Gebe olduğu belirlenen yunus, incelenmek üzere ekiplerce Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.

