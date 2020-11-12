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Bartın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

BARTIN HABERLERİ  | 12.11.2020 18:21 | Son Güncelleme

Bartın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köyortası Mahallesi Kavaklı Caddesinde 67 DN 49 plakalı aracı ile seyir halindeki O.A'nın (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı Muzaffer Birlik (64), tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen sürücü O.A, tutuklandı.

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