YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da otomobilin direğe çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü öldü, 3 arkadaşı yaralandı

Bartın'da otomobilin direğe çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü öldü, 3 arkadaşı yaralandı

07.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Toptancılar Sitesi mevkisinde 15 yaşındaki M.A. yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan ve sürücünün arkadaşı oldukları öğrenilen E.G. (16), E.G. (18) ve E.G. (14) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölüOtomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Konya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandıKonya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandı
Rahatsızlığı bulunan doktor, "istirahat"i değil "koltuk değnekleriyle çalışma"yı seçtiRahatsızlığı bulunan doktor, "istirahat"i değil "koltuk değnekleriyle çalışma"yı seçti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın Otomobil direk yaralı

Bartın Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:39
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:09
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.