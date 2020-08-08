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Bartın’da plajlara sınırlama getirildi

BARTIN HABERLERİ  | 08.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bartın Valiliği tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İnkum, Mugada ve Hatipler sahilinde kapasite sınırlaması getirildi.Valilik kararında, salgın riskine karşı sahillerdeki aşırı yoğunluğu engellemek için belirlenen kapasite dışında misafir kabul edilmeyeceği ve kapasitenin dolması halinde toplu taşıma araçlarıyla dahi olsa girişe izni verilmeyeceği belirtildi.İki bölümden oluşan İnkum sahilinin sağ taraf kapasitesinin 5 bin 105, sol taraf kapasitesinin ise 2 bin 598 kişi olmak üzere toplam 7 bin 703 kişi olarak belirlendi.Valilik tarafından Mugada sahilinin kapasitesi 8 bin 75 kişi ile sınırlandırılırken, Hatipler plajının kapasitesi de 8 bin 75 kişi olarak belirlendi.Bartın Belediyesi tarafından sahillere bilgilendirme amacıyla uyarı tabelaları asılırken, Bartın Valiliği tarafından alınan kararda, şunlar belirtildi:"Plaj alanlarında kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla ilimizdeki tüm plajların kapasiteleri sorumlu kuruluşlarca ivedi olarak tespit edilecek ve bu kapasite plajların uygun yerlerine görünür şekilde asılacak tabelalarla misafirlere duyurulacaktır.

Bartın Valiliği tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İnkum, Mugada ve Hatipler sahilinde kapasite sınırlaması getirildi.
Valilik kararında, salgın riskine karşı sahillerdeki aşırı yoğunluğu engellemek için belirlenen kapasite dışında misafir kabul edilmeyeceği ve kapasitenin dolması halinde toplu taşıma araçlarıyla dahi olsa girişe izni verilmeyeceği belirtildi.
İki bölümden oluşan İnkum sahilinin sağ taraf kapasitesinin 5 bin 105, sol taraf kapasitesinin ise 2 bin 598 kişi olmak üzere toplam 7 bin 703 kişi olarak belirlendi.
Valilik tarafından Mugada sahilinin kapasitesi 8 bin 75 kişi ile sınırlandırılırken, Hatipler plajının kapasitesi de 8 bin 75 kişi olarak belirlendi.
Bartın Belediyesi tarafından sahillere bilgilendirme amacıyla uyarı tabelaları asılırken, Bartın Valiliği tarafından alınan kararda, şunlar belirtildi:
"Plaj alanlarında kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla ilimizdeki tüm plajların kapasiteleri sorumlu kuruluşlarca ivedi olarak tespit edilecek ve bu kapasite plajların uygun yerlerine görünür şekilde asılacak tabelalarla misafirlere duyurulacaktır. Plajlara belirlenen bu kapasitenin dışında misafir kabul edilmeyecek, plajlardaki kapasitenin dolması halinde toplu taşıma araçlarıyla dahi olsa misafir girişine izin verilmeyecektir."

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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Sakaoğlu Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
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Kurucasile
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