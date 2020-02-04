YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın’da sağanak yağış taşkına neden oldu

Bartın’da sağanak yağış taşkına neden oldu

BARTIN HABERLERİ  | 04.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bartın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.Bartın’da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yapış bazı köylerde yolların kapanmasına neden oldu.

Bartın’da sağanak yağış taşkına neden oldu

Bartın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Bartın’da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yapış bazı köylerde yolların kapanmasına neden oldu. Yağışlar sonrası, Alibaş, Akçalı, Tabanözü, Kabagöz, Epçiler, Hasanlar köylerine giden yollar sular altında kaldı. Köylere ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlandı. Diğer yandan Ulus ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle dere üzerinde bulunan atık su terfi istasyonu yükselen sular yüzünden zarar gördü. İlçede dere üzerinde bulunan istinat duvarının bir bölümünün de göçtü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Meme kanserini atlattıktan sonra bunlara dikkat

Bartın Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:54
Öğle
13:09
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Bartın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Bartın Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Amasra Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Arif Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zinde Kalmak İçin Balık Ve Boza

Zinde Kalmak İçin Balık Ve Boza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.