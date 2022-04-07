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Bartın'da sahile vuran yunus yavrusunun kurtarılması kameraya yansıdı

07.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sahile vuran yunus yavrusunun kurtarılması kameraya yansıdı

Bartın'da sahile vuran yunus yavrusu, bir vatandaş tarafından denize sürüklenerek kurtarıldı.

Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde vatandaşlar sahile yunus yavrusu vurduğunu gördü.

Köyde yaşayan Hüseyin Fırtına, kumsalın üzerinde can çekişen yunusu kuyruğundan tutarak derine doğru sürükledi.

Yunus yavrusunun açıklara yüzerek gözden kayboluşu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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