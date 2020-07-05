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Bartın’da sahiller doldu, taştı

BARTIN HABERLERİ  | 05.07.2020 21:46 | Son Güncelleme

Bartın’da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.Bartın’da artan sıcaklıklar kentte haftasonu etkisini gösterdi.

Bartın’da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.
Bartın’da artan sıcaklıklar kentte haftasonu etkisini gösterdi. 35 derece civarlarında seyreden aşırı sıcaklardan bunalan çok sayıda vatandaş da soluğu sahillerde aldı. Denize girerek bir nebze de olsa serinlemek isteyen binlerce kişi Hatipler, Kızılkum, Mugada, Güzelcehisar, İnkumu, Tarlaağzı, Amasra, Bozköy, Çakraz ve Kapısuyu plajlarına akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan güvenlik güçleri de sık sık sahillerde denetimlerde bulundu. Ekipler, sahile gelen vatandaşlara özellikle sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Akşam
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Bartın Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Pınar Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Oya Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Burak Çelik Eczanesi
Ulus
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