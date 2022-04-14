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Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

14.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Topçu Konağı Caddesi'nde bir sürücünün sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kediye çarpan aracın B.B. adına kayıtlı olduğunu belirledi.

Ekiplerce, sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

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